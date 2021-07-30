كوفيد19: استلام 750 مكثف أكسجين لفائدة قطاع الصحة العمومية

أعلن مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد-19 في الجزائر"، في بيان له، عن استلام 750 جهاز تكثيف الأكسجين، اليوم الجمعة، من إجمالي 3000 وحدة تم اقتنائها لفائدة مرافق الصحة العمومية بالجزائر.

وأوضح البيان أن وحدة الشراء التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كوبنهاغن تمكنت من تأمين هذه الطلبية "في سياق طلب عالمي جد مرتفع على أجهزة تكثيف الأكسجين المستخدمة في العناية الصحية للمرضى المصابين بوباء كوفيد-19".

وتأتي هذه المبادرة، التي تم استلام أول دفعة منها (750 وحدة)، "استجابة لطلب استعجالي قدمته وزارة الصحة"، يضيف المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن طائرة تابعة للجيش الشعبي الوطني ستتكفل بنقل هذه المعدات التي سيتم استلامها على مستوى القاعدة الجوية لبوفاريك، في انتظار استلام بقية الشحنة "خلال الأسبوع المقبل" عن طريق الجو أيضا.

ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى استلام شحنة متكونة من 1.1 مليون كمامة صحية من نوع "آف.آف.بي2" و "آن 95"، الأحد الفارط، بميناء الجزائر العاصمة، تتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات بتوزيعها على المؤسسات الاستشفائية العمومية عبر الوطن.

وتأتي هذه الكمية لتضاف إلى 6 ملايين كمامة كان قد تم استلامها وتوزيعها خلال الأشهر الماضية في إطار الاستجابة التضامنية الأوروبية".

للتذكير، مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد-19 في الجزائر" هو مبادرة مندمجة ممولة من قبل الاتحاد الأوربي بمبلغ 43 مليون أورو، يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الصحة.

ويهدف المشروع إلى دعم منظومة الصحة العمومية في التصدي للانتشار السريع لوباء كوفيد-19 و التخفيف من عواقبه.