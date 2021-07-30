﻿ بلعنبري: استلام 500 جهاز مولد ومكثف أكسجين كدفعة أولى من العملية التضامنية

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعنبري أنه سيتم اليوم الجمعة استلام 500 جهاز مولد ومكثف أكسجين كدفعة أولى من العملية التضامنية التي بادرت اليها النقابة من أجل استيراد 2000 جهاز، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الصحة.

وخلال استقبال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الخميس لرئيس الفدرالية الجزائرية للصيدلة، عبد الحكيم بوديس ورئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعنبري، أكد هذا الاخير أنه في اطار الحملة تضامنية التي تم اطلاقها من أجل "استيراد 2000 جهاز مولد و مكثف أكسجين سيتم استلام اليوم الجمعة 500 منها، على أن يتم استقبال ما تبقى في غضون الأيام القليلة القادمة".

وأضاف بهذا الخصوص على أن هذه الاجهزة سيتم توزيعها على الصيدليات بشكل مباشر لتسويقها بسعر الاقتناء.

وخلال جلسة الاستماع هذه التي خصصت لتباحث الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا في ظل الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وسبل مساهمة القطاع الخاص عامة والصيادلة الخواص في مجابهته، أثنى وزير الصحة على المجهودات التي يبذلها عمال الصحة والصيادلة الخواص منذ بداية الجائحة واصفا إياهم ب"الحليف الذي يمكن الاستعانة به لمواجهة هذه الوضعية الصحية الاستثنائية والتي تتطلب تظافر الجهود لتجاوزها.

وجدد السيد بن بوزيد بالمناسبة التأكيد على أن عملية التلقيح تبقى الوسيلة الانجع للقضاء على هذا الوباء مشددا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الصيادلة في رفع وتيرة التلقيح على المستوى الوطني بالنظر الى كون الصيدلي قريب جدا من المواطن، وهو ما لقي استحسان ممثلي الشريك الاجتماعي الذي أكد عزمه على إنجاح حملة التلقيح بتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية حول أهمية التلقيح ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وعليه تم في هذا اللقاء دراسة الإطار القانوني والبروتوكول الصحي الخاص الذي ستتناوله الصيدليات والبالغ عددها أكثر من 11 ألف صيدلية على أن يتم تحديد قائمة الراغبين في الالتحاق بالعملية والإجراءات الإدارية التي يجب القيام بها قبل مباشرة عملية التلقيح.