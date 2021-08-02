عاقلي للإذاعـة : تخفيف الضغط الضريبي وإعادة النظر في الفوائد البنكية أولوية المرحلة الحالية

أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل سامي عاقلي من أجل الإسراع في بناء اقتصادٍ حقيقي عبر منظومة قانونية مستقرة، كما رافع من أجل مرافقة الشركات الجزائرية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورنا، مطالبا بإعفاءات ضريبية وإعادة النظر في فوائد البنوك وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.

وقال عاقلي لدى حلوله اليوم ضيفا على الإذاعة الجزائرية " يتوجب علينا تغيير نموج الاقتصاد الذي أثبت فشله"،مركزا عل ضرورة بناء منظومة قانونية مستقرة باعتبارها البنية التحتية لأي اقتصاد.

كما دعا ضيف القناة الأولى الى ضرورة استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية عبر تخفيف الضغط الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات هي أولوية الأولويات في المرحلة الحالية، كما رافع لصالح الشركات التي تضررت جراء الأزمة الصحية وقبلها أي منذ 2019، مضيفا انه لا نهوض ولا اقلاع اقتصادي دون انقاذ الشركات والحفاظ عليها خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن تشمل الإجراءات العاجلة محاربة السوق الموازية الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد بنا يعادل كتلة نقدية بـ 60 مليار دولار.

وحول القطاعات الاكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية دعا المتحدث ذاته الى التعجيل بإنقاذ قطاع الخدمات الذي كان الأكثر تضررا، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كله يحتاج إلى مرافقة ودعم.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية