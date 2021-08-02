تشييع جثمان القيادي الصحراوي الراحل عبد الله لحبيب البلال بمقبرة السمارة

شيع الصحراويون بحزن وأسى جثمان القيادي والمناضل الصحراوي, وزير الأمن والتوثيق, الراحل عبد الله لحبيب البلال الذي وافته المنية أمس الأحد , متأثرا بإصابته بفيروس كورونا, بمقبرة السمارة, حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية .

وجرت مراسم تشييع جنازة القيادي الصحراوي وعضو المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, في موكب جنائزي مهيب, بحضور الوزير الأول الصحراوي بشرايا جمودي بيون ومسؤول أمانة التنظيم السياسي خطري أدوه وأعضاء الأمانة الوطنية والحكومة, المجلس الوطني, المجلس الاستشاري, وفود أجنبية صديقة وجمع غفير من مختلف تواجدات الجسم الوطني الصحراوي, حسب الوكالة.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أمس الأحد حدادا على روح الراحل عبد الله لحبيب لمدة أسبوع.

تقلد المرحوم العديد من المهام العسكرية والأمنية منها قائد فيلق, قائد النواحي العسكرية الثانية, الثالثة, الرابعة, الخامسة والسابعة, قبل أن يعين وزيرا للدفاع الوطني ثم وزيرا للأمن والتوثيق.

ورغم صراعه الطويل مع المرض, ظل المرحوم يزاول مهامه بجدية وتفان وإخلاص منقطع النظير حتى وافاه الأجل أمس, تضيف وكالة الانباء الصحراوية.