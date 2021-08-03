تمديد آجال المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية إلى غاية 4 سبتمبر القادم

﻿أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد آجال استقبال طلبات المشاركة في الطبعة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية إلى غاية 4 سبتمبر القادم بدلا من 4 أوت الجاري وذلك نظرا للظروف الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما جاء في بيان للذات الهيئة.

وجاء في بيان المحافظة السامية للأمازيغية أنه " نظرا للظروف الصحية الصعبة الناجمة عن تفشي حالات إصابة بوباء كوفيد-19 , تعلن المحافظة السامية للأمازيغية عن تمديد آجال استقبال طلبات المشاركة في الطبعة الثانية من جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية إلى غاية 4 سبتمبر القادم بدلا من 4 أوت الجاري الذي تم الإعلان عنه في البداية".

وأضاف ذات البيان أنه "يجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في الجائزة التسجيل على المنصة الرقمية المخصصة لذات المسابقة, على العنوان التالي : arraz.hcamazighite.dz , مع ضرورة التقيد بالأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للجائزة ".

وكانت المحافظة السامية للأمازيغية أعلنت يوم 26 مايو المنصرم عن فتح باب المشاركة في الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية أمام المترشحين ابتداء من 27 مايو إلى غاية 04 أغسطس المقبل حيث أن قانون المسابقة وشروط المشاركة وكيفيات الترشح متوفرة على الموقع الالكتروني للمحافظة.

وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية التي انشئت عام 2020 الى تشجيع البحث و الابداع بهدف ضمان انتاج أفضل في اللغة والأدب الامازيغي مع تثمين الانجازات العلمية والأدبية في كل الانواع اللغوية المستخدمة في الجزائر.

وقد قبلت لجنة التحكيم التي يرأسها يوسف نسيب خلال الطبعة الاولى المئات من الاعمال بحيث تم تتويج أصحاب المراتب الثلاث الاولى وهم: ياسين مزياني وتوفيق جرود وبوخروب رشيد في حين حجبت الجائزة الاولى في فئة البحوث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي بينما فاز بالمرتبة الثانية الباحث علي حجاز.