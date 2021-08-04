بروتوكول صحي خاص بالطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022

أكد المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 سليم إيلاس اليوم الأربعاء بوهران أنه يجري حاليا إعداد بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا خاص بالطبعة ال 19 للألعاب المزمع إقامتها من 25

جوان إلى 5 جويلية 2022 بعاصمة غرب البلاد.

وأبرز السيد ايلاس على هامش حملة لتلقيح أعضاء اللجنة المنظمة للألعاب ضد فيروس كوفيد-19 المجسدة بمقر اللجنة أنه يجري حاليا إعداد بروتوكول صحي خاص بالطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط يشمل مختلف الجوانب بما في ذلك استقبال الوفود والنقل والإيواء على مستوى القرية المتوسطية وبالمركب الرياضي والمرافق الرياضية التي ستحتضن مختلف المنافسات.

وأضاف بأنه تم لحد الآن انجاز ما يقارب 90 بالمائة من هذا البروتوكول الصحي على أن يكون جاهزا مع نهاية شهر أغسطس الجاري ليرسل فيما بعد إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط للمصادقة والتأشير عليه.

كما سيتم عرض هذا البروتوكول الصحي خلال شهر أكتوبر القادم على رؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة يضيف سليم إيلاس , لافتا إلى أن الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط ستجرى في موعدها المحدد في أحسن الظروف.

وذكر نفس المسؤول أن عملية التلقيح المنظمة اليوم تشمل كافة الأعضاء ال 65 للجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط, وتجري بالتنسيق مع مصالح المديرية المحلية للصحة والسكان.