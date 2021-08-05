انتهاء قصة ميسي مع البارصا

أعلن نادي أف سي برشلونة الإسباني، هذا الخميس، أنّ النجم الارجنتيني ليونيل ميسي سيغادر الفريق الكاتالوني، بعد عدم توافق الطرفين على توقيع عقد جديد مع ثالث الليغا في الموسم الأخير، لتنتهي بالتالي مسيرة "البولغا" التي دامت أكثر من 20 عامًا.

جاء في بيان لإدارة البلوغرانا: "على الرغم من التوصل الى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الاسبانية)، وأمام هذه الوضعية، لن يبق ليونيل ميسي مرتبطًا ببرشلونة".

وتابعت إدارة الرئيس خوان لابورتا أنّ الطرفين يأسفان جدًا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق، وعليه سيتعين على ميسي (34 عامًا) بالتالي ايجاد فريق جديد للدفاع عن ألوانه".