وزير خارجية مالي يشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر

شرع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي، عبد اللاي ديوب، هذا الثلاثاء في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد رسمي.

وكان في استقبال وزير خارجية مالي، والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة .

وستكون لوزير خارجية مالي ، خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة غدا الأربعاء قبيل ندوة تعقد بالجزائر حول دور بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في إرساء الأمن في مالي والساحل الصحراوي.

ويرافق الوزير عبد اللاي ديوب، خلال هذه الزيارة وفد رسمي يضم عدد من المسؤولين منهم وزير المناجم والطاقة والماء، لمين صيدو.