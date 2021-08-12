الوزير الأول : الرئيس تبون أمر باستحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات

أكد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بتيزي وزو، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمر باستحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها ولايات من الوطن منذ يوم الإثنين الماضي.

وقال السيد بن عبد الرحمان في تصريح عقب استماعه لعرض بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببوهينون بمناسبة زيارته لولاية تيزي وزو: "اتخذ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عدة قرارات هامة على إثر حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات من الوطن، من بينها استحداث صندوق خاص بالمتضررين يتكفل في أقرب وقت ممكن بانشغالاتهم".

وتابع الوزير الأول قائلا بأن التعويض سيشمل كل المناطق المتضررة "منطقة بمنطقة"، مشيرا إلى أنه "تم تسخير كل الامكانيات الوطنية من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها".

وبعد أن أكد بأن "جهود كل القطاعات مستمرة رغم حقد الحاقدين وإجرام المجرمين"، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن "الجزائر لديها امكانيات علمية وتكنولوجية تبين أن هذا العمل إجرامي لأن الحرائق --مثلما قال-- نشبت في وقت واحد".

الوزير الأول يزور العائلات المتضررة من حرائق الغابات بتيزي وزو

وقام الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، رفقة الوفد الوزاري المرافق له إلى ولاية تيزي وزو، بزيارة العائلات المتضررة من حرائق الغابات على مستوى الإقامة الجامعية بواد عيسي.

وخلال زيارته لهذا المرفق الجامعي الذي حول إلى مركز لاستقبال المنكوبين جراء الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو وعدد من ولايات الوطن، ترحم الوزير الأول رفقة الوفد المرافق له على الشهداء من ضحايا هذه الكارثة البيئية.

ولدى استماعه لانشغالات العائلات المنكوبة، جدد السيد بن عبد الرحمان التأكيد على وقوف الدولة مع المتضررين وتجنيد كافة الوسائل والامكانيات للتكفل بهم.

ومن جهتها تقدمت العائلات المنكوبة المقيمة بهذه الاقامة الجامعية، بالشكر للسلطات العمومية على المجهودات التي بذلتها، كما أشادت بالهبة التضامنية للمواطنين عبر مختلف الولايات ووقوفهم إلى جانب المتضررين.

وشرع الوزير الأول رفقة وفد وزاري هام، صبيحة اليوم في زيارة إلى ولاية تيزي وزو التي تشهد منذ الاثنين الماضي حرائق أودت بحياة 69 شخص، من بين مدنيين وعسكريين.

ويرافق السيد بن عبد الرحمان، كل من وزير لداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية كمال بلجود، ووزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو بالاضافة إلى وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي.