مقتل الشاب بن سماعيل: الأفافاس يندد بقوة بالفعل الهمجي والإجرامي ويدعو إلى إطفاء نار الفتنة

أصدرت جبهة القوى الاشتراكية بيان تنديد شديد اللهجة تدين من خلاله بقوة بالفعل الهمجي و الإجرامي الذي وقع أمس ببلدية الأربعاء نايث إيراثن، في ولاية تيزي وزو، و الذي راح ضحيته الشاب جمال بن سماعيل.

حيث أعتبر الحزب في البيان الذي نشر هذا الخميس، هذا “التصرف الشنيع والجبان فعلا معزولا لا يعبر عن قيم المحبة، الأخوة والتضامن التي بني عليها مجتمعنا ولا يمت بصلة بأخلاق الجزائريين وشيمهم ولا بأهل المنطقة المعروفين بكرمهم، وطنيتهم وإرتباطهم الوثيق بالقيم الإنسانية النبيلة”.

وتقدم حزب الأفافاس بأخلص عبارات العزاء لأهل الضحية، مؤكدة تضامنها الكلي معهم، ومع الشاب المغدور الذي وهب نفسه في سبيل الجزائر وأرضها.

كما دعا بيان الحزب لفتح تحقيق معمق للكشف عن حيثيات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الجبان.

ولم تستبعد جبهة القوى الاشتراكية، تدبير هذه الجريمة الشنعاء من طرف أصحاب المخططات الدنيئة بعدما حز في نفسها المظاهر العظيمة للتضامن التي ضربها الشعب الجزائري تجاه ولاية تيزي وزو، والاستقبال الحافل الذي حظوا به في أبهى صور التلاحم والتكافل بين أبناء الشعب الواحد، الأمر الذي أسقط كل مخططات شذاذ الآفاق في الماء.

ودعت جبهة القوى الاشتراكية المواطنين بضرورة ضبط النفس واليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مهيبة بالشعب الجزائري الاتحاد ورص الصفوف في هذه الظروف الصعبة.

ودعا الأفافاس إلى مواصلة الهبة التضامنية وعدم تصديق الحملات المغرضة التي تهدف لبث الخوف وزرع الشقاق بين شعب الوطن الواحد.

كما أعرب الأفافاس عن يقينه بأن الشعب الجزائري الذي عرف كيف يقف في وجه أحد أعتى الحرائق التي واجهها في عصره الحديث سيعرف مرة أخرى كيف سيقف في وجه حرائق الفتن و المؤامرات.