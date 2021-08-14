عنابة: طائرتان من نوع "كانادير" لدعم مكافحة الحرائق في أقصى الشرق

حطت اليوم السبت بمطار عنابة طائرتين من نوع "كانادير" لإخماد الحرائق، قادمة من الجزائر العاصمة، ستوجه لدعم جهاز مكافحة الحرائق بولايات أقصى شمال شرق الوطن (عنابة وقالمة والطارف).

وبحسب المديرية الولائية للحماية المدنية بعنابة، فإنّ منطقة سرايدي بولاية عنابة ستستهدف لإخماد الحريق الأخير الذي لا يزال مشتعلا لليوم الخامس تواليًا بمنطقة بوزيزي ببلدية سرايدي وامتد إلى منطقة كاف بوعصيدة ببلدية واد العنب المجاورة.

ويمثل حريق منطقة سرايدي الرقعة الاخيرة لسلسلة الحرائق التي شهدتها الولاية منذ الثلاثاء الماضي ويوجد بمنطقة صعبة التضاريس ويتعذر بلوغها بالوسائل التقليدية المستعملة لإخماد الحرائق.

وسجلت محافظة الغابات بولاية عنابة منذ اندلاع سلسلة الحرائق الأخيرة, إخماد 13 حريقًا بمعظم بلديات الولاية، تمركز الأخطر فيهم ببلديتي العلمة وسرايدي ولم يتبق غير الحريق الأخير لمنطقة سرايدي.

وبحسب التقديرات الأولية، تسبّبت هذه الحرائق في إتلاف أكثر من 3500 هكتار من المساحات الغابية بالولاية، بالإضافة إلى أضرار شملت النشاطات المرتبطة بالغابات وخاصة منها تربية النحل والحيوانات، استنادًا إلى معطيات محافظة الغابات.