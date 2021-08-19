مالي: مقتل 11 جنديا في هجوم ارهابي وسط البلاد

قالت القوات المسلحة في مالي، إن 11 جنديا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في كمين ارهابي إستهدف اليوم الخميس، قافلة عسكرية في وسط البلاد.

وأضاف الجيش في بيان نشر عبر منصة "تويتر" أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف.

وذكر البيان أن تسعة من المصابين جروحهم خطيرة وأن الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقي العلاج، دون توضيح الجهة التي نفذت الهجوم.

ووقع الهجوم في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والأوروبية الى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين لهم صلات بتنظيمي ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.

وأصبحت المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو غير خاضعة لحكم الدولة في بعض المناطق مع إنتشار الإرهابيين، وتسببت الهجمات في السنوات الأخيرة في مقتل آلاف المدنيين وأجبرت الملايين على الفرار.

وفي وقت سابق من شهر أوت، قتل أكثر من 50 شخصا عندما أغار إرهابيون على ثلاث قرى في وسط مالي.