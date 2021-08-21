بطولة العالم لأقل من 20 سنة (اليوم الرابع): تأهل الجزائري قواند لنهائي سباق 800 متر

تأهل العداء قواند محمد علي ، لنهائي سباق 800 متر بعد ان حل في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى ، في بطولة العالم لألعاب القوى ال18 لصنف اقل من 20 سنة ، والممتدة من 18 الى 22 اغسطس الجاري ، بالعاصمة الكينية نيروبي .

وجاء تأهل قواند لنهائي سباق 800 متر ، بعد تسجيله توقيت قدر دقيقة واحدة و 47 ثانية و 35 جزء من المائة.

وبالمقابل فشل مواطنه هيثم شنتيف في التأهل لنهائي 800 م بعد حلوله في المركز السابع وما قبل الأخير في المجموعة الثانية بتوقيت دقيقة واحدة و 49 ثانية و 57 جزء من المائة.

وجدير بالذكر، ان عبد الرحمن داود (3.000م/موانع) و غنية رزيق (1.500م) قد تأهلا بدورهما لنهائي سباقهما أمس الجمعة.

وحصل داود على تأهله لنهائي 3.000 م/موانع بتوقيت قدره (9د 29 ثا 38) بعد دخوله في المركز 7 للمجموعة الثانية التي فاز بها الكيني آموس سيريم (8 د 29ثا 98).

فيما حصدت العداءة غنية رزيق تأهلها لسباق النهائي لمسافة 1.500م و المقرر يوم الأحد بعد دخولها في الصف الخامس للمجموعة الأولى للتصفيات بتوقيت قدره 4 30 ثا 80) .

واقصي كل يزيد دالة و رقية مويسي ورحيل هامل .

وتشارك الجزائر في هذا الموعد الكيني ب11 رياضيا (7 ذكور و4 إناث) .