بطولة العالم لأقل من 20 سنة (اليوم الرابع): تأهل الجزائري قواند لنهائي سباق 800 متر

21/08/2021 - 16:36

تأهل العداء قواند محمد علي ، لنهائي  سباق 800 متر بعد ان حل في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى ، في بطولة  العالم لألعاب القوى ال18  لصنف اقل من 20 سنة ، والممتدة من  18 الى 22 اغسطس  الجاري ، بالعاصمة الكينية نيروبي .

وجاء تأهل  قواند لنهائي سباق 800 متر ، بعد تسجيله توقيت قدر دقيقة  واحدة و 47 ثانية و 35 جزء من المائة.

وبالمقابل فشل مواطنه هيثم شنتيف في التأهل لنهائي  800 م بعد حلوله في  المركز السابع وما قبل الأخير في المجموعة الثانية بتوقيت دقيقة واحدة و 49  ثانية و 57 جزء من المائة. 

وجدير بالذكر، ان  عبد الرحمن داود (3.000م/موانع) و غنية رزيق (1.500م)  قد تأهلا بدورهما لنهائي سباقهما أمس الجمعة.

وحصل داود على تأهله لنهائي 3.000 م/موانع بتوقيت قدره (9د 29 ثا 38)  بعد دخوله في المركز 7 للمجموعة الثانية التي فاز بها الكيني آموس سيريم (8 د  29ثا 98).

فيما حصدت العداءة غنية رزيق تأهلها لسباق النهائي لمسافة 1.500م و  المقرر يوم الأحد بعد دخولها في الصف الخامس للمجموعة الأولى للتصفيات  بتوقيت قدره 4 30 ثا 80) . 

واقصي كل  يزيد دالة و رقية مويسي ورحيل هامل .

وتشارك الجزائر في هذا الموعد  الكيني ب11 رياضيا (7 ذكور و4 إناث) .

وسوم:

ألعاب القوى

طالع ايضاً

بطولة العالم لأقل من 20 سنة : تأهل شنيتف وغواند الى نصف نهائي 800 متر