المنتخب الوطني للمحليين: بوقرة يكشف عن قائمة تضم 26 لاعبا لمواجهة سوريا وبوروندي

استدعى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، 26 لاعبا، تحسبا للمقابلتين الوديتين ضد المنتخبين الأوليين لسوريا و بوروندي، يومي الخميس 26 والأحد 29 أوت بالدوحة (قطر)، وفق البيان الذي نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف".

ومن بين العناصر المعنية لهاتين الخرجتين التحضيريتين، استدعى الناخب الوطني أربعة عناصر تنشط بالبطولة الدرجة الأولى التونسية: يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، زين الدين بوتمان (النجم الساحلي) و نبيل لعمارة الذي انضم حديثا إلى النادي الإفريقي.

وتطير البعثة الجزائرية إلى الدوحة يوم الاثنين، على متن رحلة جوية خاصة.

وعندما يلتحق "الخضر" بالدوحة يدخل زملاء المدافع كداد، في فقاعة صحية حيث ستقتصر تنقلاتهم بين مكان الإقامة، التدريبات و المباريات.

وخاض الفريق الوطني للمحليين تربصه الأول بقيادة المدرب مجيد بوقرة، شهر يونيو الفارط حيث اختتمه بمباراة ودية بملعب وهران الجديد ضد ليبيريا (5-1).

للإشارة أن العارضة الفنية لمنتخب المحليين تدعمت بالتحاق الدوليين الجزائريين السابقين، جمال مصباح و محمد بن حمو.

و يستعد المنتخب الجزائري للمحليين لعدة استحقاقات دولية منها الكأس العربية للأمم المبرمجة نهاية السنة الجارية بالدوحة القطرية، و البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقررة عام 2023 بالجزائر.