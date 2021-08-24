وزارة التربية تتبرأ من كل صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة التي تنشر أو تنسب للوزير

أكدت وزارة التربية الوطنية, اليوم الثلاثاء, أن وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, لا يملك أية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي و أنها تتبرأ من كل الصفحات المزيفة التي تنشر أو تنسب للسيد الوزير.

و أوضحت الوزارة في بيان توضيحي, أنه على "إثر تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات على صفحة الفايسبوك مزيفة و منسوبة لوزير التربية الوطنية, الاستاذ عبد الحكيم بلعابد, تعلن وزارة التربية الوطنية بأن الوزير لا يملك أية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لا باسمه الشخصي و لا بصفته وزيرا للتربية الوطنية".

و أضافت أنه في هذا الإطار "تتبرأ وزارة التربية من كل ما ينشر و ينسب إلى هذه الصفحات المزيفة".

و ذكر البيان بالمناسبة, بالمواقع الالكترونية لوزارة التربية والصفحة "الوحيدة الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي" وهي الآتي: موقع وزارة التربية الوطنية: www.education.gov.dz, و صفحة وزارة التربية الوطنية على الفايسبوك: https://www.facebook.com/EducationAlgérie و حساب تويتر:

https://twitter.com/EducationAlgérie.