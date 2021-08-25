﻿ وزارة النقل: رفع عدد الرحلات الى 32 رحلة على مدار الاسبوع ابتداء من السبت

كشفت وزارة النقل, اليوم الاربعاء, في بيان لها, أنه تم رفع عدد الرحلات الجوية من 9 رحلات الى 32 رحلة على مدار الاسبوع ابتداء من السبت القادم 28 أوت, في إطار الفتح الجزئي للمجال الجوي الذي تم تعليق حركته في اطار التدابير الرامية الى الوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19).

و اوضح البيان, انه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتضمن تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية, "تعلن الوزارة عن البرنامج الجديد الذي تمت الموافقة عليه الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت 28 أوت 2021, و الذي تم بموجبه رفع عدد الرحلات من 9 رحلات الى 32 رحلة على مدار الاسبوع من و الى مطارات الجزائر العاصمة, قسنطينة و وهران".

و تتوزع الرحلات, حسب نفس المصدر, على 24 رحلة اسبوعيا نحو فرنسا, منها ثلاثة (03) رحلات ايام الاحد, الإثنين, الاربعاء و الجمعة و اربع (04) رحلات ايام الثلاثاء, الخميس و السبت.

كما تشمل رحلتين (02) اسبوعيا نحو تركيا يومي الاحد و الخميس بين الجزائر العاصمة وإسطنبول و رحلتين (02) اسبوعيا نحو إسبانيا يومي الأربعاء والجمعة من الجزائر العاصمة إلى برشلونة و رحلة واحدة (01) اسبوعيا نحو كل من إيطاليا (يوم السبت), المانيا (الاربعاء), تونس و روسيا (الجمعة).

و اضافت الوزارة انه في إطار مبدأ المعاملة بالمثل, "سيتم رفع هذا العدد الى الضعف من طرف شركات الطيران الاجنبية الناشطة في الجزائر".

اما فيما يخص النقل الجوي للبضائع, فإن فرع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن يستغل حاليا و بصفة منتظمة 17 رحلة أسبوعيا نحو فرنسا, تركيا, المانيا و بلجيكا, و رحلات إضافية حسب الطلب.

كما اكدت وزارة النقل انه "سيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات نحو وجهات أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد".