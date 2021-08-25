مصنع بلارة للحديد والصلب بجيجل يرفع إنتاج الأكسجين إلى 100.000 لتر يوميا

ضاعف مصنع بلارة للحديد و الصلب بجيجل إنتاج الأكسجين من 40.000 الى 100.000 لتر يوميا في ظرف شهرين و سيسمح ذلك بالمساهمة في تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء وزير الصناعة أحمد زغدار بوهران.

وثمن الوزير الذي أشرف على وضع وحدة إنتاج الأكسجين لمصنع "ريانوكس" بوهران حيز الخدمة رفقة وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن با أحمد ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي, انخراط مصانع الحديد والصلب في المسعى الرامي إلى توفير الأكسجين في ظل الوضع الصحي الراهن والمشاركة في إنتاجه, على غرار مركب الحديد و الصلب بالحجار (عنابة) ومصنع "توسيالي" بوهران.

وسجل أن منذ زيادة الطلب على الأكسجين, قامت هذه المصانع ببذل مجهودات كبيرة للرفع من إنتاج الأكسجين والاستجابة للطلب الكبير على هذه المادة الحيوية, مضيفا أن هذه المصانع برمجت عمليات لتخزين بعض الكميات المنتجة في شكل عبوات.

وأكد الوزير أن الكميات المنتجة من الاوكسيجين بالإضافة الى الكميات المنتظرة مع دخول مشاريع جديدة مرحلة الإنتاج ستضمن تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة وتخفيض الضغط في الطلب عليها من قبل مرضى كوفيد-19.