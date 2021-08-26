﻿ انتخاب الجزائر عضوا بمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي و مجلس الاستثمار البريدي

تم، اليوم الخميس، انتخاب الجزائر عضوا بمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي ومجلس الاستثمار البريدي للفترة الممتدة بين سنتي 2022 إلى 2025، حسبما أعلنت عنه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

و أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن الجزائر "انتخبت، اليوم، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي و مجلس الاستثمار البريدي للفترة الممتدة بين سنتي 2022 إلى 2025، و ذلك خلال انعقاد المؤتمر السابع العشرين للاتحاد البريدي العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 27 أوت 2021، في أبيدجان، كوت ديفوار".

و بهذه المناسبة، اجتمع السيد وزير البريد المواصلات السلكية و اللاسلكية، أمسية هذا الخميس، بفوج العمل الذي عكف على التحضير لأشغال المؤتمر السابع و العشرين للاتحاد البريدي العالمي، و المشاركة المثلى في فعالياته، بالتنسيق الوثيق مع سعادة سفير الجزائر بأبيدجان و مساعديه، مهنئا أعضاءه و متقدما إليهم بالشكر نظير مجهوداته.

كما حث الوزير، أعضاء الفريق، و عبره، جميع إطارات القطاع على "تمثيل الجزائر ضمن هذه الهيئة العالمية بما يضمن تشريفها"، يضيف المصدر.

جدير بالذكر، يضيف البيان، إلى أن الاتحاد البريدي العالمي يعد "منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تضم 192 دولة عضوا، ويعتبر مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي أعلى هيئة في الاتحاد، يجتمع كل 4 سنوات لتحديد الاستراتيجية البريدية للفترة الفاصلة بين كل مؤتمرين متتاليين و وضع خارطة طريق لدورة العمل الجديدة".