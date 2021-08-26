سيدي عبد الله: "تقدّم ملحوظ" لمشروع القطب التكنولوجي الجامعي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الخميس، أنّ وتيرة انجاز مشروع القطب التكنولوجي الجامعي سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، تشهد "تقدمًا ملحوظًا" مما سيسمح باستقبال الطلبة مع الدخول الجامعي المقبل.

جاء في بيان للوزارة: "لوحظ تقدم ملحوظ في وتيرة انجاز مشروع القطب التكنولوجي الجامعي سيدي عبد الله، خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة لجنة تقنية مكونة من اطارات تقنية من ولاية الجزائر القائمة على تنفيذ هذا المشروع واطارات الخدمات الجامعية وكذا اطارات من الادارة المركزية".

وخصّ البيان التقدم المسجل "على مستوى الإقامات الجامعية، التي انطلقت عملية تجهيزها بالأسرة والمعدات اللازمة للمطابخ"، وفي هذا الإطار،" أبدت اللجنة ارتياحها لتقدم الأشغال والتي ستسمح -بحسب الوزارة - باستقبال الطلبة مع مطلع الدخول الجامعي في ظروف حسنة".