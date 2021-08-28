كأس العرب للأمم سيدات: الجزائر تفوز على فلسطين بــــ4-1

تغلب المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم على نظيره الفلسطيني بنتيجة نهائية بـــ 4-1 سهرة اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من البطولة العربية للأمم الجارية من 24 أوت إلى 6 سبتمبر بمصر.

و فاز "الخضر" بفضل ثلاثية المهاجمة المتألقة رحيمة بن عيشوش (د 24، د 58، د 86)،وهدف المخضرمة نعيمة بوهني في الــ(د 80)، بينما سجلت لانا عبد ربه في الـــ (د 57) الهدف الوحيد لفائدة فريق الفلسطيني.

وبهذا، عززت التشكيلة الوطنية -التي تأهلت مسبقا للدور نصف النهائي- مركزها في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب انتصارها أيضا في لقائها الأول ضد منتخب الأردن في الــ (3-1). بالمقابل يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير بمعية الأردن، حيث سيتواجه المنتخبان من أجل بطاقة التأهل الثانية إلى المربع الذهبي.

وبفضل تحقيقهن لفوزين، سيطرت سيدات الجزائر على المرتبة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم ثلاثة منتخبات، ما يسمح لهن بخوض الدور نصف النهائي لهذا الموعد العربي.

وبالإضافة إلى الكأس العربية، تحضر فتيات الناخبة الوطنية راضية فرتول، المواجهة المزدوجة ضد السودان، المقررة شهر أكتوبر المقبل، لحساب الدور الأول للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا-2022، التي ستجري دورتها النهائية بالمغرب.

للتذكير، نُظمت النسخة الأولى لكأس العرب للأمم عام 2006 بالإسكندرية (مصر) و كانت من نصيب المنتخب الجزائري على حساب المغرب، بينما احتضنت الدوحة (قطر) نسخة 2015، التي توج بها لبنان ضد جيبوتي.

وضعية المجموعة الأولى بعد لقاء الجزائر - فلسطين (4-1):

ترتيب نقاط لعب فارق

1. الجزائر 6 2 +5

2. الأردن 0 1 -2

--. فلسطين 0 1 -3

ويتأهل صاحبا المركز الأول و الثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.