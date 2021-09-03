ليبيا: البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الجمعة، عن "قلقها البالغ"على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة، في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية".

ونددت البعثة الأممية في بيان لها نشر على موقعها الرسمي ب "استمرار الاشتباكات المسلحة, بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين, أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس".

ودعت بذلك, إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في طرابلس،مناشدة "جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

كما دعت كافة السلطات ذات الصلة إلى "تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570." وفي ظل التطورات الحاصلة هناك، اعتبرت البعثة الأممية أنه من الضروري "الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة".

وذكرت جميع الأطراف "بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية".

ويشار الى أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت صباح الجمعة، اشتباكات مسلحة بين فرقة "اللواء 444 قتال" التابعة لرئاسة الأركان في ليبيا، وقوة "دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.