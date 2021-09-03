منتخب الجزائر للدراجات يدخل في تربص مغلق تحضيرا للبطولة العربية و الألعاب المتوسطية

يخوض الفريق الوطني الجزائري للدراجات (أكابر/ذكور) تربصا مغلقا من 2 إلى 9 سبتمبر بزرالدة تحضيرا للاستحقاقات الدولية القادمة منها البطولة العربية على الطريق المقررة في شهر نوفمبر بزرالدة، و كذا الألعاب المتوسطية-2022 بوهران، حسبما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية للدراجات.

ويشارك في هذا التربص ثمانية دراجين و هم: يوسف رقيقي، عبد الرؤوف بن قايو، نجيب عسال، عبد الرحمن منصوري، حمزة مغنوش و رياض سعيدي.

ويؤطر منتخب "النخبة" عبد الباسط حناشي بمساعدة بورزة كممرض و بن قنيف كميكانيكي.

و يلتحق فريق "النخبة" بمنتخب الآمال المتواجد في المدينة الساحلية التي تبعد بـــ 30 كلم عن العاصمة.

ويشرف على تدريب منتخب الآمال المدرب عبد السلام دحمان حيث يتواجد سبعة دراجين بالتربص و هم: أيمن مرج، حمزة منصوري، أسامة شبلاوي، محمد أمين نهاري، حمزة عماري، الصديق بن قنيف و سليمان باديس.

و انطلق تربص الآمال يوم الأحد الماضي ليستمر حتى 16 سبتبكر و المخصص لتحضير بكولة العالم على الطريق المقرر من 19 إلى 26 سبتمبر ببلجيكا.