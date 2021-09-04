الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع هداف وداد تلمسان لهواري طويل

أعلن نادي الزوراء العراقي ، السبت في حسابه على التويتر، تعاقده الرسمي مع مهاجم وداد تلمسان ( الرابطة 1) ، لهواري طويل لموسم واحد، في صفقة انتقال حر.

والتحق طويل بوصيف بطل العراق لكرة القدم، بعد تحقيقه موسما مشرفا على الصعيد الشخصي مع تشكيلة الغرب الجزائري الذي كاد أن ينزل إلى الرابطة 2 .

ويعتبر اللاعب الجزائري ( 30 سنة) أحد أحسن هدافي البطولة الوطنية لموسم 2020- 2021 ، عقب نجاحه في إحراز 10 اهداف وسيخوض الزوراء العراقي منافسة آسيوية العام المقبل ويتواجد حاليا في تربص إعدادي بأنطاليا التركية.

ورغم العروض العديدة التي توافدت عليه من اندية البطولة الجزائرية، إلا أن لهواري طويل، فضل التوجه للدوري العراقي، في خطوة جديدة يخوضها خارج الوطن.

كما يعتبر اللاعب السابق لوداد تلمسان، ثالث لاعب يلتحق بالبطولة العراقية، بعد المهاجم محمد الأمين حامية الذي وقع لصالح الديوانية، ولاعب شباب قسنطينة عبد الحكيم أمقران، الذي انضم لنادي الشرطة.