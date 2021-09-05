الدراجة الدولية الجزائرية نسرين حويلي تنسحب من آخر3 منافسات بسبب الاصابة

أعلنت الدراجة الدولية الجزائرية، نسرين حويلي، انسحابها من آخر ثلاث منافسات التي كان مقررا أن تشارك فيهم خلال البطولة العالمية-2021 على المضمار (أواسط)، الجارية حاليا بمصر، عقب تعرضها لإصابة، وفق ما نشرته، اليوم السبت، الاتحادية الجزائرية للدراجات.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان تفصيلي: "أصيبت حويلي يوم الجمعة خلال منافسة اومينيوم، التي تميزت بسقوط جماعي في الدورة الخامسة، حيث أجبرتها هذه الإصابة على الانسحاب.

لكن في ذلك الوقت لم يتقرر انسحاب حويلي نهائيا.

لأنها كانت تأمل في الاسترجاع سريعا لخوض المنافسات الثلاث المتبقية بداية من اليوم السبت.وفي الأخير أثبتت التحاليل الطبية خطورة إصابتها.وبالتالي تحرمها من مواصلة البطولة".

وعقب خوضها سباقات السكراتش، الامونيوم، كانت بطلة إفريقيا تستعد للمشاركة في سباقات الإقصاء، المطاردة، والسباق بالنقاط، غير أن الإصابة التي تعرضت لها أثناء سقوطها الصعب غيرت جميع المعطيات.

وبالإضافة إلى حويلي، تشارك الجزائر بثلاثة دراجين في مونديال-2021 على المضمار للأواسط، وهم: أكرم بلعبسي، صلاح الدين الأيوبي شركي و أشرف أملال.

وتجرى هذه البطولة العالمية على المضمار بين 1 و 5 سبتمبر بمصر.