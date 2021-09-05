بوشلاغم : توقع ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى حدود 5 مليار دولار

كشف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم عن بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عتبة 2.4 مليار دولار في 7 اشهر الماضية متوقعا ان تتعدى عتبة 4.5 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا وجود منحى تصاعدي في عملية التصدير خاصة نحو البلدان الافريقية مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وقال بوشلاغم لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية إن كل المعطيات تشير الى أنّ الصادرات ستحقق هذا العام رقما قياسيا تاريخيا مضيفا ان احصائيات من الجمارك لـ7 اشهر الاولى من هذه السنة تشير الى بلوغ الصادرات 2.4 مليار دولار بعدما كانت لا تتجاوز 1.2 مليار ، وهو ما يثمل ارتفاعا بـ108 بالمئة، مضيفا ان هذا الارتفاع المحسوس في الصادرات بلغ في مواد البناء أي450 مليون دولار فيما ارتفع تصدير الاسمدة ب67 بالمئة .

وعاد ضيف الصباح الى صالون الموقار الدولي في طبعته العاشرة التي احتضنتها ولاية تندوف –وحضرها وفد وزاري كبير- مؤكدا انه احدى الاستراتيجيات لترقية التجارة البينية خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ.

وحول المنطقة الحرة اضاف ضيف القناة الاولى ان هذه المنطقة تمنح امتيازات التفكيك الجمركي بما يسمح للمنتجات الجزائرية بتنافسية اكبر في السوق الافريقية .

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية