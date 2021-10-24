لعمامرة يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري للاتحاد الافريقي و الأوروبي بكيغالي

يحل مساء اليوم الأحد,وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,السيد رمطان لعمامرة بعاصمة روندا,كيغالي,حيث سيرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري بين "الاتحاد الافريقي -الاتحاد الأوروبي".

و يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية محورين أساسيين,يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن و السلم في القارتين الافريقية والأوروبية,فضلا عن ملفات الحكم الراشد و الهجرة و تنقل الأشخاص.

أما المحور الثاني,يضيف البيان,سيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لأحداث تحولات هيكلية مستدامة في افريقيا , وكذا تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم و العلوم و التكنولوجيا.

و أوضح البيان أن السيد لعمامرة سيغتنم فرصة تواجده بكيغالي ليجري محادثات مع نظيره الروندي,السيد فانسون بيروتا,كما سيتم استقباله من قبل السلطات العليا

لهذا البلد.

و من المرتقب كذلك,أن تكون لرئيس الدبلوماسية الجزائرية ,على هامش الاجتماع الوزاري ,عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة و الاوروبيين,يتناولون خلالها المسائل المدرجة في اجندة الاجتماع فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر و تلك الدول ,إضافة إلى الملفات السياسية و الأمنية المطروحة على الساحتين الاقليمية و الدولية,يضيف البيان.