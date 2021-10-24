لعمامرة يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري للاتحاد الافريقي و الأوروبي بكيغالي

24/10/2021 - 16:11

 يحل مساء اليوم الأحد,وزير الشؤون الخارجية و  الجالية الوطنية بالخارج,السيد رمطان لعمامرة بعاصمة روندا,كيغالي,حيث سيرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري بين  "الاتحاد الافريقي -الاتحاد الأوروبي".

و يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع  بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية  محورين أساسيين,يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن و السلم في القارتين الافريقية والأوروبية,فضلا عن ملفات الحكم الراشد و الهجرة و تنقل الأشخاص.

أما المحور الثاني,يضيف البيان,سيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لأحداث تحولات هيكلية مستدامة في افريقيا , وكذا تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم و العلوم و التكنولوجيا.

و أوضح البيان أن السيد لعمامرة سيغتنم فرصة تواجده بكيغالي ليجري محادثات مع نظيره الروندي,السيد فانسون بيروتا,كما سيتم استقباله من قبل السلطات العليا 

لهذا البلد.

و من المرتقب كذلك,أن تكون لرئيس الدبلوماسية الجزائرية ,على هامش الاجتماع الوزاري ,عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة و الاوروبيين,يتناولون خلالها  المسائل المدرجة في اجندة الاجتماع فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر و تلك الدول ,إضافة إلى الملفات السياسية و الأمنية المطروحة على الساحتين  الاقليمية و الدولية,يضيف البيان.

 

 

وسوم:

الجزائر, سياسة

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