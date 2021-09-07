مشروع غار جبيلات: وفد من ائتلاف الشركات الصينية في تندوف و بشار اعتبارا من 10 سبتمبر

عقدت اليوم الثلاثاء لجنة التنسيق المشتركة بين القطاعات بشأن مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات, اجتماعا بمقر وزارة الطاقة والمناجم, وذلك استعدادا لزيارة وفد من ائتلاف الشركات الصينية اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل إلى كل من تندوف وبشار للشروع في الدراسات الخاصة بالمشروع.

وحسب بيان للوزارة الطاقة و المناجم يهدف هذا الاجتماع التنسيقي, الذي ترأسه السيد الأمين العام للوزارة, إلى دراسة و مناقشة عرض حول المشروع ووضعه الحالي منذ توقيع مذكرة التفاهم في 30 مارس 2021 مع ائتلاف الشركات الصينية.

وقد ركز الاجتماع بشكل رئيسي على المشاريع ذات الصلة التي سيتم دعمها من قبل مختلف الإدارات الوزارية المسؤولة عن النقل والأشغال العمومية والموارد المائية والطاقات المتجددة وكذلك الطاقة والمناجم, يضيف نفس المصدر.

للتذكير, ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في شهر أوت الماضي الاجتماع التنسيقي الأول بين القطاعات بشأن مشروع غار جبيلات بحضور وزراء الإدارات المعنية.