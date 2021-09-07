خبراء للإذاعة الجزائرية : تنامي الارهاب في القارة الافريقية يستدعي خطوات استباقية لمعالجة الظاهرة

بناء على معطيات امنية فان تنامي ظاهرة الارهاب في القارة الافريقية يستدعي خطوات استباقية لمعالجة الظاهرة وهو ما يبرز دور الجزائر كمرجعية دولية في مكافحة الظاهرة.

وفي هذا الشأن يقول ، أحمد ميزاب ، خبير في الشأن الأمني :" بلغ عدد العمليات ارهابية في السداسي الاول من سنة 2021 ثلاث أضعاف ما تم تسجيله في نفس الفترة من سنة 2020 ، بالإضافة الى الحديث عن " شدة الهجمات " التي تسجلها منطقة الساحل الافريقي .

ويعتقد ذات الخبير،:" أن الحل في مرمى الاتحاد الافريقي اليوم كما لا ننسى بأن الجزائر فاعل أساسي داخل اروقة هذه الهيئة الاقليمية في اطار صياغة المقاربات ".

واتخاذ هذه المقاربة الاقليمية خارطة انتشار الجماعات الارهابية في الساحل الافريقي بعين الاعتبار من جهة وتحريك البوصلة الامنية في اطار السلم والتنمية من جهة اخرى.

وفي هذا لسياق يقول عمار بن جانة خبير امني للإذاعة الجزائرية :" للجزائر تجربة كبيرة وخبرة معتبرة في مكافحة الارهاب وبالتالي هذه الرسالة تكتسي اهمية بالغة للاتحاد الافريقي حتى تتخذ الدول من عنوان مكافحة الارهاب الامر الاساسي لتجنب هذه العمليات الارهابية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية