التوقيع على اتفاقية شراكة بين مركز البحث في الأنثروبولوجيا لوهران والمحافظة السامية للأمازيغية

تم ،هذا الأربعاء، بوهران، توقيع اتفاقية شراكة بين مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الإجتماعي والثقافي والمحافظة السامية للأمازيغية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

وأبرزت الدكتورة مولوجي صورية في تصريح للزميل توفيق بوخاتم من إذاعة الجزائر بوهران أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تجديد أنفاس اتفاقية سابقة كان لها أثر سوسيو إقتصادي وثقافي ما دفعنا لتجديدها لمواصلة العمل لتطوير اللغة الأمازيغية.

في حين أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن هذه المبادرة تعد إحدى الآليات المستحدثة لتعليم الأمازيغية للكبار، مضيفا أن هيئته تتكفل بتقديم مقرر تعليم اللغة الأمازيغية وتطبيقاتها لفئة الكبار.

وأشار عصاد إلى أن المحافظة تعمل على مرافقة الأساتذة من خلال تقديم المقررات وتخصيص فضاءات بموافقة مديريات التربية وفضاءات دور الشباب والتكوين المهني والتعليم العالي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية