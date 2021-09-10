الدراجة الجزائرية نسرين هويلي جاهزة لمونديال "الوسطيات" على الطريق ببلجيكا

استأنفت الدراجة الجزائرية نسرين هويلي التي تعافت تماما من إصابتها، تدريباتها بوهران استعدادا لبطولة العالم "للوسطيات" على الطريق المقررة من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري ببلجيكا.

و كانت بطلة إفريقيا على الطريق للوسطيات، قد تعرضت لإصابة خلال بطولة العالم على المضمار الخاصة بفئتها العمرية التي جرت من 1 إلى 5 سبتمبر بالقاهرة.

و جاءت الإصابة خلال نهائي الدور التصفوي الذي جرى يوم 3 سبتمبر حيث سقطت هويلي رفقة عدد من المتنافسات كلفها بعض الجراح، و كذا الانسحاب قبل الجولتين المتبقيتين في البرنامج العام.

فبعد منافسات السكراتش و الأومنيوم و الاقصاء، كان مقررا أن تشارك حاملة اللقب الافريقي في منافسات التتابع الفردي و السباق حسب النقاط، لكنها غابت عنهما بداعي الإصابة.

بعد عودتها من مصر، استفادت هويلي من الراحة و كذا من الاسعافات لتستعيد هويلي كل إمكانياتها مما سمح لها باستئناف تدريباتها على جزء من مسلك منافسات العاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 حسب ما أوضحه مدربها في النادي عبد القادر مرابط على صفحته "فايسبوك" مشيرا بأن حويلي أجرت هذه الحصة لوحدها قبل الالتحاق بباقي عناصر النادي يوم أمس الخميس، بهدف الاستعداد للمونديال على الطريق.

بالإضافة إلى هويلي، شاركت الجزائر بثلاثة دراجين آخرين في مونديال 2021 على المضمار و هم: أكرم بلعباسي، صلاح الدين الأيوبي شرقي و أشرف أملال.