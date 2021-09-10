دونيس لافان: "أنا مستعد لخوض تحدي جديد" مع اتحاد الجزائر

أكد المدرب الجديد لنادي اتحاد الجزائر، الفرنسي دونيس لافان، أنه مستعد لخوض "تحدي جديد" بعد التحاقه للإشراف على العارضة الفنية لأصحاب الزي الأحمر والأسود، وذلك في تصريح أدلى به، اليوم الجمعة، للموقع الرسمي للفريق العاصمي الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وصرح لافان عند وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، قائلا: "استفدت كثيرا من أيام الراحة التي قضيتها مع عائلتي في فرنسا حيث سمحت لي باسترجاع أنفاسي.وحاليا أنا مستعد لخوض تحدي جديد مع اتحاد الجزائر".

وأضاف التقني: "سأجتمع غدا السبت ببقية أعضاء الطاقم الفني والمدير الرياضي ، وذلك من أجل وضع خطة العمل، الذي سينطلق بداية من الأحد المقبل".

وأشرف دونيس لافان (57 سنة) خلال الموسم المنصرم على فريق شبيبة القبائل، حيث نجح في قيادة "الكناري" لنهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية الذي خسره أمام الرجاء المغربي بنتيجة 2-1، قبل أن يتوج بكأس الرابطة على حساب نجم مقرة بالضربات الترجيحية 4-1.

وقد رفض التقني الفرنسي تمديد عقده مع النادي القبائلي مفضلا الالتحاق بالعارضة الفنية لاتحاد الجزائر.

وبخصوص طموحاته مع فريق أبناء "سوسطارة"، أبدى دونيس لافان، تفاؤله "بتحقيق موسم ناجح على جميع المستويات".

وعمل مجلس إدارة اتحاد الجزائر، برئاسة عاشور جلول، على انتداب التقني الفرنسي، بهدف تسجيل نتائج إيجابية وفق تطلعات أنصار "الاتحاد"، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويذكر أن، المدرب دونيس لافان، يخلف منير زغدود، الذي قاد فريق اتحاد الجزائر إلى احتلال الصف الرابع في جدول الترتيب العالم لبطولة المحترف الأول للموسم المنقضي 2020-2021.