مونديال2021: المنتخب الجزائري للجيدو أواسط في تربص بجيجل

شرع المنتخب الجزائري للجيدو (أواسط/ذكور) في تربص مغلق يوم أمس الخميس في جيجل يمتد إلى غاية 19 سبتمبر الجاري، استعدادا لبطولة العالم لهذا الصنف العمري المقررة من 6 إلى 10 اكتوبر بمدينة أولبيا الإيطالية حسب ما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية للجيدو.

و يوضح نفس المصدر أن " تسعة مصارعين يشاركون في هذا التربص الذي تتكفل به الرابطة المحلية للجودو".

من جهته دخل المنتخب النسوي للوسطيات في تربص بالثانوية الرياضية بدرارية (الجزائر) تحت إشراف البطلة السابقة صوريا حداد.

و من المقرر أن يختتم تربص المصارعات يوم 13 سبتمبر الجاري، و الذي يدخل أيضا في إطار الاستعدادات لمونديال الجودو بإيطاليا، حيث تأمل الجزائر أن تحقق مشاركة مشرفة.