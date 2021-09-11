لعمامرة يستعرض مع نظيره الكونغولي العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها

استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بمعية وزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوس، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، كما ناقش الطرفان القضايا الراهنة والرئيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكتب رمطان لعمامرة، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر": "جلسة عمل مع زميلي جان كلود غاكوسو، استعرضنا خلالها العلاقات الثنائية الأخوية ما بين الجزائر وجمهورية الكونغو، وآفاق تعزيزها".

كما تشاور الوزيران, حسبما جاء في ذات التغريدة, "بشأن القضايا الراهنة والرئيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي, تحسبا للمواعيد المقبلة الهامة, على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ، قد شرع مساء الجمعة، في زيارة عمل لجمهورية الكونغو.

وتهدف هذه الزيارة لبرازافيل، التي تعد المحطة الثانية للوزير بعد كينشاسا، "لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التشاور خاصة فيما يتعلق بالجهود المشتركة دعما للسلم والمصالحة الوطنية في ليبيا"، حسب تغريدة للوزير على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر".

وكتب السيد لعمامرة: "‏بعد محطة كينشاسا، وصلت عشية اليوم – الجمعة-إلى برازافيل في زيارة عمل. أتطلع إلى اللقاءات والمشاورات التي ستجمعني غدا مع زميلي جون كلود جاكوسو وكذا مع السلطات العليا لتعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ سنة التشاور والتنسيق خاصة فيما يتعلق بجهودنا المشتركة دعما للسلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".