المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي ينظم ملتقى حول الصناعة الصيدلانية

نظم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، هذا الأربعاء، ملتقى حول الصناعة الصيدلانية وبراءة الاختراع.

ويهدف هذا الملتقى إلى بحت سبل إشراك متعاملين دوليين لإقامة صناعة صيدلانية قوية ببلادنا قادرة على تغطية الطلب داخلي، حيت ساهمت الصناعة الصيدلانية في تحقيق مخطط الحكومة للإنعاش الاقتصادي من خلال التقليص من فاتورة استيراد وخاصة توفير مناصب شغل.

في هذا الخصوص صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي رضا تير أنه لا بد من اتخاذ خطوات اتجاه كبار المنتجين الدوليين تهدف إلى إقامة شراكات مربحة للجانبين من اجل إقناعهم بنقل وحدات تصنيع إلى السوق الوطنية وضمان إنتاج قادر على تلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات الأسواق المحيطة الإفريقية و العربية.

وأضاف أن الوصول إلى التكنولوجيا الصحية لإنتاج الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى ،من اجل تلبية احتياجات السكان يعد جزءا من هذه الإستراتجية ما يقلل من عبء الواردات الذي تثقل الكاهل التوازني المالي للبلد.