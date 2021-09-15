كورونا: 242 إصابة جديدة, 176 حالة شفاء و 16 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 16 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 176 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, هذا الأربعاء, في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 200.770 حالة من بينها 242 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137.228 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.630 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و22 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.