رزيق يؤكد على أهمية تطوير المبادلات التجارية بين الجزائر والهند

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، لدى استقباله اليوم الخميس بالجزائر، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، شري مورليداهاران، على أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، أشاد رزيق بـ"عمق" العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط الجزائر بالهند منذ عقود مؤكدا "أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية التي لا ترقى اليوم إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين"، حسب البيان.

في هذا الشأن، شدد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين وتنويع الشراكات في القطاعات المنتجة، مضيفا أن" الجزائر مقبلة على دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الافريقية وهو ما يخولها بأن تصبح بلد مصدر بامتياز ومنطقة عبور استراتيجية للمنتجات نحو الأسواق الافريقية".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهندي، عن "جاهزية" بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات خاصة في المجال التكنولوجي والرقمنة.

كما ابرز المسؤول الهندي، أنه سيتم التطرق إلى العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية-الهندية الذي سينعقد بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفقا للبيان.