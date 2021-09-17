الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والبكاري بئر لحلو

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والبكاري ، بحسب البيان العسكري رقم 310 الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، ان مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة (روس اوديات الشديدة) بقطاع (الفرسية)، فيما شددت مفارز أخرى أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة (اكرارة لحديد) بالقطاع نفسه.

كما ركزت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي هجماتها على مواقع جنود الاحتلال بمنطقة (ام الدكن) بقطاع (البكاري).

وتستمر هجمات الجيش الصحراوي على جنود الاحتلال على طول الجدار الرملي (الذل والعار) ، مخلقة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يؤكد بيان وزارة الدفاع الصحراوية.