إعادة تعيين السفير ميموني كمسهل في مسار دراسة سير منظومة المنسقين المقيمين

عين ، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، سفيان ميموني مجددا، من قبل السيد عبد الله شهيد، رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كمسهل في مسار دراسة سير منظومة المنسقين المقيمين.

وسيواصل السفير ميموني الذي تم تعيينه من طرف الرئيس السابق للجمعية العامة، السيد فولكان بوزكير، تولي هذه المهمة إلى جانب نظيره الدانماركي السيد مارتين بيل-هيرمان حسب وثيقة التعيين التي أرسلها السيد عبد الله شهيد للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ويكتسي مسار دراسة سير منظومة المنسقين المقيمين أهمية بالغة إذ يسمح بتنفيذ الإصلاحات التي توعد بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بخصوص منظومة تطوير الأمم المتحدة كما هو مجسد في اللائحة 72/279 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المفروض أن يؤدي هذا المسار الحكومي المشترك في مرحلته النهائية إلى المصادقة على لائحة الجمعية العامة التي ستشدد على أهمية المنظومة وتعزز دور وريادة المنسقين المقيمين قصد ضمان تنسيق أفضل بين مختلف الوكالات الأممية وفعالية أكبر للعمل ألأممي في مجال التنمية.