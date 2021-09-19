تأجيل محاكمة رجل الأعمال طحكوت محي الدين الى 10 أكتوبر المقبل

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر هذا الاحد محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع رفقة عديد من المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة الفساد ليوم 10 أكتوبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.

كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقيني أحمد أويحيى و عبد المالك سلال. كما حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.