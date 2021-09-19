لعمامرة يشارك في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينعقد في نيويورك من 20 إلى 28 سبتمبر 2021، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أنه "برئاسة عبد الله شاهد، وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية المالديف ستنعقد هذه الدورة تحت شعار الرهان على الأمل لتعزيز التصدي لجائحة كوفيد-19، إعادة بناء مستدام، الاستجابة لمتطلبات الكوكب، إحترام حقوق الأشخاص و إعادة إحياء منظمة الأمم المتحدة".

و أضافت في ذات السياق أنه "أمام الأزمة الصحية العالمية التي خلفتها جائحة كوفيد 19 و السياق الجيوسياسي المعقد والمتقلب، تشكل هذه الدورة فرصة خاصة للدول الأعضاء لتجديد التزامها بالتعددية والتضامن الدولي ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة الاختلالات الحالية ووضع نظام حوكمة عالمي شامل وعادل وضامن للمساواة".

و أعلن ذات المصدر أن "وزير الخارجية سيشارك على هامش الجلسة العامة في العديد من الندوات و الاجتماعات رفيعة المستوى من أهمها اجتماع وزاري حول مسار السلام في ليبيا واجتماع مشترك بين ترويكا القمة العربية و مجلس الأمن، إضافة إلى قمة حول النظام الغذائي و حوار رفيع المستوى حول الطاقة و الندوة الوزارية ال12 حول ترقية دخول اتفاقية حظر التجارب النووية حيز التنفيذ ناهيك عن اجتماع بمناسبة الذكرى ال20 للمصادقة على برنامج عمل دوربان حول التمييز العرقي و كره الأجانب والتعصب".

كما سيجري لعمامرة، حسب ذات البيان، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش و رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد حول مسائل متعلقة بالسلم والأمن العالميين و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا سيما في سياق مخلفات جائحة كورونا و مسار إصلاح منظمة الأمم المتحدة الجاري".

و تابعت الخارجية في بيانها "من المرتقب أن يجتمع رئيس الدبلوماسية بالعديد من نظرائه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول المسائل الثنائية و الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الاقليمي و الدولي".