بلعباس ساعد للإذاعة: أعددنا بروتكولا صحيا وتربويا لإنجاح الموسم الدراسي

أكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، بلعباس ساعد، أنه تم تجاوز جميع الصعوبات التي يمكنها أن تعيق تحقيق دخول مدرسي ناجح ، مشيرا إلى أنه تم إحصاء جميع التلاميذ وفي جميع المستويات وفي جميع الشعب ما سهل إحصاء جميع الساعات المخصصة للتمدرس في كل مادة .

و في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، هذا الثلاثاء، أوضح بلعباس أن أزيد من 11 مليون ينتسبون لقطاع التربية أي ما يقارب ثلث سكان البلد بينهم أزيد من 10.5 مليون تلميذ فيما يتجاوز عدد الموظفين 800 ألف. بالمقابل يتوفر على 20 ألف مدرسة ابتدائية و 6 آلاف متوسطة و2600 ثانوية.

و من أجل تحقيق دخول مدرسي آمن وناجح، اتخذت الوزارة –يضيف المتحدث- بروتوكول خاص يتماشى مع تطور الحالة الوبائية مؤكدا أنه تم تلقيح أزيد من 80 ألف موظف على مستوى وحدات الكشف الصحي (بعدد 1463 ) ومراكز طب العمل والخدمات الاجتماعية، معتبرا العملية بأنها مبشرة ومشجعة خصوصا أن هناك عدد معتبر من الملقحين خارج هذه المراكز.

وبشأن التمدرس ، أوضح المفتش المركزي بوزارة التربية أن الموسم الدراسي الجديد سيعرف ارتفاعا للحجم الساعي وعدد أسابيع الدراسة بفضل البداية المبكرة مقارنة مع السنة الماضية، معتبرا ذلك عاملا مساعد لتنفيذ البرامج.

بالمقابل نفى وجود تغيير في المناهج التربوية لكنه شدد على أن تلقين هذه المناهج سيعرف بعض التخفيف من حيث آليات التنفيذ وتناول الأنشطة وكذا طرق تسييرها.

وتحدث ضيف القناة عن توزيع الكتب من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مؤكدا عدم وجود أي إشكال خصوصا مع توزيع الكتاب مبكرا على المراكز الولائية مع استحداث 850 نقطة بيع الكتاب تمكن الأولياء من اقتناء الكتب بأريحية.