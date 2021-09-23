كرة اليد ..الحارس سلاحجي يلتحق بصفوف نادي آميان الفرنسي

التحق الحارس الدولي الجزائري السابق عبد المالك سلاحجي بصفوف نادي آميان بيكاردي الفرنسي الناشط في بطولة القسم الثالث لكرة اليد.

آميان بيكاردي ينشط في بطولة القسم الثالث "ناسيونال 1" منذ موسم 2015-2016 ويضم في صفوفه اللاعب الدولي السابق رابح سوداني الذي التحق بالفريق سنة 2018.

و سافر سلاحجي صبيحة اليوم الثلاثاء إلى فرنسا للالتحاق بفريقه الجديد الذي لعب مباراتين من الموسم الجديد حتى الآن, حيث فاز في الأولى بميدانه على فريق نوجون بنتيجة 33-29 و انهزم في الثانية خارج الديار أمام هازبروك بنتيجة 39-26.

يذكر أن الحارس الجزائري خاض العديد من التجارب الاحترافية لاسيما في دول الخليج لعل أبرزها مع فريق السد القطري الذي توج معه بألقاب محلية.