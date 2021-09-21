صحيفة كونغولية تبرز جهود الجزائر من أجل التموقع في السوق الافريقية

تطرقت الصحيفة اليومية الكونغولية "برقيات برازافيل" في مقال نشر مؤخرا الى الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل ترقية المبادلات التجارية مع البلدان الافريقية من اجل الرفع من قيمة الصادرات وتنويعها.

وقد ابرز المقال الذي صدر يوم 16 سبتمبر الجاري بعنوان "الجزائر: دولة تقدم تسهيلات للتصدير نحو الاسواق الافريقية" المشاريع التي بادرت بها الحكومة الجزائرية من اجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات وكذا الاجراءات التسهيلية التي تم اتخاذها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للأسواق الافريقية، كما تطرقت اليومية الى الصالون الاقتصادي الموجه للسوق الافريقية الذي نظم مؤخرا بولاية ادرار والذي شهد مشاركة اكثر من خمسين متعاملا، مؤكدة ان هدف السلطات الجزائرية يكمن في الانتشار في افريقيا وتنشيط الصادرات نحو السوق القارية.

واشارت الصحيفة الى ان هذا القرار (الانتشار) يمكن تبريره بالرقم القياسي لمداخيل الصادرات خارج المحروقات (ثلاثة مليار دولار) في سنة 2020"، واضافت الوسيلة الاعلامية ذاتها انه في اطار اعادة الانتشار هذه سيتم اشراك كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والصندوق الخاص لترقية الصادرات مشيرة الى ان المجمع الجزائري للنقل البري للبضائع واللوجيستيك "لوجيترانس" الذي سيستفيد من الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس طور الاستكمال سيتكفل بمساعدة المصدرين لبلوغ البلدان الافريقية.

مؤهلات تاريخية ومتعددة الاشكال

كما تطرقت اليومية الكونغولية في المقال ذاته الى المؤهلات "التاريخية ومتعددة الاشكال" التي تتوفر عليها الجزائر من اجل التموقع في السوق الافريقية : "حيث كانت الجزائر في سنوات 1960 و 1970 مهدا للثوار والحركات التحررية الافريقية"، مشيرة بشكل خاص الى زعماء حركات التحرر على غرار نيلسن مانديلا او تشي غيفارا اللذان زارا الجزائر من اجل الحصول على الدعم الايديولوجي واللوجيستي والمالي فضلا عن عديد القادة الأفارقة الذين تدربوا في الجزائر.

ومن بين الورشات الهيكلية الاخرى التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية في افريقيا الواقعة جنوب الصحراء اشارت الصحيفة الى استحداث منتدى اعمال افريقي وتعزيز الوكالات العمومية المخصصة لمرافقة التصدير نحو افريقيا وانشاء نظام بنكي افريقي.

كما تطرقت الى الميناءين المستقبليين بكل من شرشال و جن جن اللذين يمكن ان يصبحا محورين للمبادلات مع اسيا ونقطة دخول وخروج عديد السلع مع افريقيا سواء بحرا او برا عبر الطريق العابر للصحراء الى غاية لاغوس ،مضيفة انه من خلال تحسين الطرق والشحن الجوي سيصبح بالإمكان -حسب ذات الوسيلة الاعلامية الكونغولية- الحصول على منتجات بأسعار منخفضة وبشكل أوفر.