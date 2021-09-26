جمال الدين بن العمري... إصابة وتخوفات

تعرّض المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، هذا الأحد، إلى إصابة لم يتبين بعد درجة خطورتها، وعما إذا كانت سترهن مشاركة "صخرة" الخضر" في المواجهة المزدوجة لمحاربي الصحراء أمام غزلان النيجر في الثامن والثاني عشر أكتوبر الداخل.

أتت إصابة بن العمري (31 سنة) بعد 27 دقيقة من اللقاء الذي خسره ناديه "قطر" أمام العربي (0 – 2) برسم الجولة الرابعة من بطولة قطر للنجوم لكرة القدم، وتلقى اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي إصابة عضلية فرضت استبداله بزميله القطري الربيعي.

ويبقى التحاق بن العمري بتربص الخضر القادم، مرهونًا بنتائج التحاليل الطبية التي سيخضع لها، وستكشف طبيعة ومدة الاصابة.

وشهدت المباراة المذكورة، مشاركة المتوسط الدولي الجزائري يوسف بلايلي في جميع أطوارها، علمًا أنّ ابن وهران تلقى بطاقة صفراء، دون أن يكون فعّالاً على منوال ما فعله في الموسم الأخير.

وإثر هذا الانهزام الثالث تواليًا، يتراجع "الملك" إلى ذيل الترتيب بنقطة وحيدة دون أي فوز منذ بداية الموسم، فيما ارتقى العربي إلى الصف الثالث بـ 9 نقاط.