لتخفيف وطأة الوحدة لدى البشر ..ابتكار روبوت على شكل طفل صغير

ابتكر علماء في اليابان مؤخرا نظامًا آليًا شبيهًا بالأطفال صُمم ليبدو ويتصرف مثل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات.

وذكرت صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية في عددها الصادر هذا الاثنين أن الروبوت ، المسمى إيبوكي Ibuki ، يتنقل على عجلتين ويستخدم عضلات وجهه الناعمة والمطاطية لسحب التعابير والوميض.

وأضافت الصحيفة أن إيبوكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وهو مصمم لتقديم الرفقة إلى مساعده البشري من خلال إمساك أيديهم وإشراكهم في المحادثة.ويعد الأحدث في سلسلة طويلة من رفاق الروبوت. تم الترحيب بالتكنولوجيا باعتبارها الحل لمعدلات الشعور بالوحدة المتزايدة في الدول المتقدمة.

تم تصميم المشروع من قبل عالم الروبوتات الشهير البروفيسور هيروشي إيشيجورو بالتعاون مع زملائه في جامعة أوساكا.حيث نشر هو وفريقه من المهندسين ورقة بحثية عن المبنى في يوليو في مجلة Robotica.

وفي حديثه إلى The Sun ، وصف المؤلف الرئيسي للورقة Yoshihiro Nakata كيف تم تصميم حركات الروبوت لمنحه مشية واقعية.قائلا:"إن Ibuki ليس مجرد إنسان آلي مستقل يمكنه التحرك على عجلات ، ولكنه مصمم أيضًا للتحرك أثناء اهتزاز الجزء العلوي من جسمه لأعلى" وأوضح:"أن اهتزاز الجزء العلوي من الجسم يحاكي ما يحدث عندما يمشي الشخص في الواقع"...و"تسمح هذه الحركة المحددة بتعبير أكثر شبهاً بالإنسان عن الروبوت ، على الرغم من أنه يتحرك على عجلات."

بدأ العمل في المشروع في عام 2014 وتكلف تطوير أول نموذج أولي عملي أكثر من 200000 دولار.

ويمنح دماغ الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي "رؤية" يمكنها على ما يبدو البحث عن الوجوه والتعرف على الأشياء الموجودة في محيطه.

ولجعل الأمر أكثر واقعية ، قام المهندسون اليابانيون بإعطاء الآلة حركات "لا إرادية" مثل الوميض وحركات الرأس الصغيرة.

إبوكي قادر على سحب تعابير الوجه أثناء المحادثات لإعطاء الانطباع بأنه يشعر بالسعادة أو المفاجأة أو الخوف أو الازدراء.

تتضمن الخطوة التالية جعل الروبوت يتحرك بشكل أكثر واقعية مع الهدف النهائي المتمثل في تطوير الروبوتات الناطقة التي يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع البشر.

"في المستقبل ، نخطط لتطوير جهاز android يمكنه تزويد الأشخاص بخدمات مثل المعلومات والملاحة في المنشآت التجارية ومحطات القطارات.

تم اقتراح عدد من الحلول ، مثل توزيع رفقاء الروبوت وإعطاء المتخصصين في الرعاية الصحية القدرة على وصف الأنشطة الاجتماعية مثل البستنة المجتمعية أو الجلسات الفنية الجماعية.

في فيفري المنصرم ، عينت اليابان "وزير الوحدة" في محاولة للحد من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية بين سكانها.