الوزير الأول يشرف على وضع حيز الاستغلال للشطر الثاني لخط ترامواي قسنطينة

أشرف الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الأربعاء بالمقاطعة الإدارية علي منجلي (قسنطينة) رفقة وفد وزاري هام, على وضع حيز الاستغلال التجاري للشطر الثاني لتوسعة خط ترامواي قسنطينة.

و يمتد هذا الخط من محطة قادري إبراهيم بمدخل المقاطعة الإدارية علي منجلي إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) بنفس القطب الحضري على مسافة 3,6 كلم.

و قد استقل الوزير الأول و الوفد الوزاري المرافق له إحدى عربات ترامواي قسنطينة انطلاقا من المحطة النهائية بجامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) باتجاه الوحدة العملياتية لسيترام بحي زواغي سليمان.

و صرح بن عبد الرحمن بالمناسبة بأن "كوسيدار لديها القدرة على ولوج الأسواق الخارجية حيث تتوفر على 40 ألف عامل و 2000 مهندس يتمتعون بخبرة تستفيد منها مؤسستا ميترو الجزائر و سيترام".

يذكر أن توسعة خط ترامواي قسنطينة, التي انطلقت أشغالها العام 2017 من طرف مجمع كوسيدار و آلستوم, قد تم تقسيمها إلى شطرين بحيث يمتد الأول بين محطة حي زواغي سليمان و مدخل المقاطعة الإدارية علي منجلي على مسافة 6,9 كلم و الثاني بين مدخل علي منجلي و جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة-2) على مسافة 3,6 كلم.

ويرافق بن عبد الرحمن في هذه الزيارة وزراء كل من التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان و الصناعة أحمد زغدار و التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق و النقل عيسى بكاي و الصحة عبد الرحمن بن بوزيد و الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد.