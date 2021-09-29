إنقاذ 17 بحارا من على متن سفينة برتغالية

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر اليوم الأربعاء من أجل إخراج 17 بحارا كانوا على متن باخرة برتغالية كانت مركونة بميناء الجزائر بعد ميولها على الجانب الأيمن إثر تسرب مياه البحر لجزء مهم منها, حسبما ورد في بيان عن المديرية العامة للحماية المدنية.

و أوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت في حدود الساعة الواحدة و النصف صباحا من أجل إخراج 17 بحارا كانوا على متن الباخرة البرتغالية المسماة IVAN MADERA , و التي كانت مركونة بميناء الجزائر بالرصيف رقم 09 , بعد ميولها على جانبها الأيمن إثر تسرب مياه البحر لجزء مهم منها.

و حسب نفس المصدر, فقد تم نقل 06 بحارة من جنسية فليبينية أصيبوا بجروح خفيفة لمستشفى مصطفى باشا, فيما أفادت معلومات مستسقاة من شهود عيان للحماية المدنية بوجود شخص (1) مفقود في البحر.

و تم تجنيد 9 غطاسين من الحماية المدنية و زورق نصف صلبي في عملية البحث التي تبقى متواصلة, يضيف البيان.