وزارة النقل تحقّق في حادث "ميلان" سفينة برتغالية بميناء العاصمة

أعلنت وزارة النقل، هذا الأربعاء، عن ايفاد لجنة مختصة للتحقيق في حيثيات وأسباب حادث "ميلان" سفينة برتغالية على جانبها الأيمن أثناء عملية شحنها بالبضائع على مستوى الرصيف رقم 09 لميناء الجزائر العاصمة، ما تسبّب في تسرب المياه داخلها.

بحسب ما أوردته الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في شبكة (فيسبوك)، فإنّ الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة وعشرون دقيقة صباحًا بالباخرة المسماة (IVAN MADERA) التي كان على متنها 17 بحارًا من جنسية فيليبينية تمّ إجلاؤهم على الفور من طرف أعوان الحماية المدنية، ونقل 6 منهم أصيبوا بجروح طفيفة إلى مستشفى مصطفى باشا.

وتمّ تسجيل شخص مفقود ضمن طاقم عمال الميناء الذي كان يشرف على عملية الشحن، حيث لا يزال البحث عنه متواصلاً من طرف غواصي الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية.

وذكر بيان وزارة النقل، "تمّ تشكيل خلية متابعة متكونة من عناصر الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني وعمال ميناء الجزائر لإيجاد حلول سريعة لعملية البحث التي تعرف صعوبات متعلقة بوضعية السفينة المائلة بدرجة كبيرة على الرصيف، وانسداد المسلك المؤدي إلى داخل مستودع الباخرة".

وبالتنسيق مع شركة الشحن المالكة للباخرة وطاقمها ووكيلها المعتمد في الجزائر، تتولى لجنة مختصة التحقيق في حيثيات وأسباب وقوع هذا الحادث.