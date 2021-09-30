حزب الله يسقط طائرة صهيونية بدون طيار

أسقطت عناصر من الجناح العسكري لـحزب الله اللبناني، هذا الخميس، طائرة صهيونية بدون طيار خرقت الأجواء اللبنانية في محور بلدة "ياطر" الحدودية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وقال بيان صدر عن حزب الله، إنّ عناصره تمكنوا اليوم من "إسقاط طائرة بدون طيار صهيونية في محلة وادي مريمين، ببلدة ياطر جنوب لبنان بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة".

وأكد مصدر أمني لبناني، أنّ الطائرة المسيرة الصهيونية شوهدت تهوي في محيط بلدة "ياطر"، بعدما حلّقت لعدة دقائق في أجواء المنطقة الحدودية على ارتفاع متوسط، وتابع: "في أعقاب سقوط الطائرة رصدت في الجانب الصهيوني المواجه لبلدة ياطر، حركة آليات مدرعة صهيونية بشكل مكثف".

وفي الجانب اللبناني، سُجّل استنفار للجيش، في حين عملت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) على تسيير دوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني بمحاذاة "الخط الأزرق" الحدودي.

وكان حزب الله أسقط خلال فترات سابقة، طائرات صهيونية مسيّرة في جنوب لبنان، وتشهد الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني الممتدة على مسافة نحو 12 كيلو مترًا بين الفترة والأخرى حالات من التوتر وتبادل الاستنفارات بين الجيشين اللبناني والصهيوني، ما يستدعي تدخل قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) لـ "لجم الوضع، وإعادة الهدوء".