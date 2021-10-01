انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة الجزائر

انطلقت هذا الجمعة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) فعاليات معرض "إكسبو 2020" بمشاركة الجزائر التي تسعى من خلال جناحها إلى إبراز عمقها الحضاري وطموحاتها المستقبلية.

وتعتبر مشاركة الجزائر في هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية نهاية مارس 2021، الأهم في تاريخ مشاركاتها في مثل هذه المعارض العالمية، حيث تشارك لأول مرة بجناح يتواجد ببناية مستقلة بالكامل.

وسيكون هذا الجناح المصمم على طراز مدينة القصبة العتيقة بالجزائر العاصمة، بمثابة بوابة للثقافة والتاريخ والتنمية في الجزائر.

وارتكز تصميم الجناح الجزائري على مفهوم "الرحلة" حيث يمكن للزائر اكتشاف الجزائر من جميع جوانبها.

ويستلهم مفهوم "الرحلة" الذي اعتمده جناح الجزائر ايضا روحه أيضا من الحركية التي تعرفها البلاد والتي مرت بمراحل متباينة في تاريخها وتطمح للانتقال إلى مراحل أخرى مزدهرة.

وعليه فإن، بنية الجناح وسرده السينوغرافي يشكل "بوابة إلى المستقبل"، إذ ينطلق من عرض لتراث البلاد وثقافتها وتقاليدها وطبيعتها ليبرز بعدها تطلعاتها وابتكاراتها وموقعها على الساحة الدولية ودورها الرائد في إفريقيا.

يذكر أن دبي شهدت مساء أمس حفل افتتاح هذا المعرض العالمي الذي يعرف مشاركة اكثر من 192 دولة.

وينظم "اكسبو 2020" تحت شعار : "تواصل العقول وصنع المستقبل" كما تم اختيار ثلاثة مواضيع فرعية وهي : الفرص التنقل والاستدامة، حيث سيكون لكل موضوع من هذه المواضيع جناحه الخاص.

وتشارك الجزائر في تنظيم هذه التظاهرة من خلال عضويتها للجنة القيادية التي تتكون من محافظين عامين منحدرين من 30 بلدا من إجمالي 170 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض.